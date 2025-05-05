Министры против начальника генштаба: конфликт на заседании кабинета

На заседании военно-политического кабинета, состоявшегося в ночь на понедельник, 5 мая, вспыхнул конфликт между министрами от партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" и начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

Как сообщает "Кан", конфликт касался вопроса ввоза и распределения гуманитарной помощи в секторе. Министры Итамар Бен-Гвир и Орит Струк резко возражали против возобновления поставок помощи в сектор. Они утверждали, что в секторе достаточно запасов продовольствия.

Эти слова вызвали резкую реакцию начальника генерального штаба Эяля Замира. "Вы не понимаете, о чем говорите. Ваши слова ставят под удар всех нас. Есть международный закон, и мы обязаны ему следовать. Мы не можем обрекать жителей сектора Газы на голод. Высказывания, которые вы делаете, опасны", – сказал Замир.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вмешался в дискуссию. "Простите, каждый министр имеет право здесь высказывать свое мнение. Вы можете сказать, что не согласны с ним", – заявил Нетаниягу.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа подчеркнул, что ситуация в Газе близка к голоду. "Необходимо ввезти туда гуманитарную помощь как можно скорее", – цитирует "Кан" слова начальника генерального штаба.

Он добавил, что если слова министров противоречат закону, юридический советник правительства должна прояснить им это. Гали Баарав-Миара подчеркнула, что правительство обязано действовать в соответствии с международным законом.

В ходе заседания было утверждено предложение армии по расширению и активизации военных действий в Газе. Как сообщает "Кан", речь идет о постепенном усилении давления на ХАМАС без полной оккупации сектора.

В то же время, канал I24 News цитирует слова министров, входящих в состав военно-политического кабинета, заявивших, что речь идет о "гораздо лучшем, чем ранее плане, который может позволит изменить реальность в Газе".