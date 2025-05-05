ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объектам хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по объектам террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях. Отмечается, что атака была осуществлена на удалении 2000 км от территории Израиля.

ЦАХАЛ подчеркивает, что атака израильских ВВС была совершена в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на Государство Израиль – запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается: "Террористическая инфраструктура, подвергшаяся нападению в морском порту Ходейда, служит основным источником дохода для режима хуситов. Морской порт в Ходейде используется для переброски иранского оружия, оборудования для военных нужд и других целей террористов".

Сообщается, что также был атакован бетонный завод "Баджиль" к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры.

Заявление ЦАХАЛа было опубликовано примерно через полтора часа после того, как телеканал "Аль-Арабия" передал, что израильские ВВС наносят удары по целям в портовом городе Ходейда в Йемене. Одновременно с этим армия США наносила удары в столице Йемена – Сане.

Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше со ссылкой на арабские источники сообщала, что в операции, проводившейся в Йемене, были задействованы не менее 30 истребителей. Пресс-служба ЦАХАЛа уточнила - удары наносились 20 истребителями.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Биньямин Нетаниягу наблюдал за атакой на объекты хуситов из здания "Кирии" в Тель-Авиве.

СМИ сообщали, что были атакованы морской порт и аэропорт в Ходейде и цементный завод в Баджиле.

Йеменская нефтяная компания, контролируемая хуситами, объявила о переходе на экстренный режим работы по всей стране в связи с последними атаками США и Израиля.

В воскресенье, 4 мая, ракета, запущенная из Йемена, упала возле 3 Терминала аэропорта "Бен-Гурион". После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов.