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Ближний Восток

Арабские СМИ: ВВС Израиля наносят удары по целям в Йемене

время публикации: 05 мая 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 20:16
Арабские СМИ: ВВС Израиля наносят удары по целям в Йемене
Пресс-служба ЦАХАЛа

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что израильские ВВС наносят удары по целям в портовом городе Ходейда в Йемене.

Одновременно с этим армия США наносит удары в столице Йемена Сане.

Сайт 0404.co.il написал, что источник в Иерусалиме подтвердил, что в данный момент ВВС ЦАХАЛа действуют в Йемене.

Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше со ссылкой на арабские источники сообщила, что в операции, проводящейся в Йемене, задействованы не менее 30 истребителей ЦАХАЛа.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Биньямин Нетаниягу наблюдает за атакой на объекты хуситов из здания "Кирии" в Тель-Авиве.

По предварительным данным, одной из целей ударов стал международный аэропорт в Ходейде.

Принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) телеканал "Аль-Масира" сообщает, что в Баджиле после израильского удара горит цементный завод.

В воскресенье, 4 мая, ракета, запущенная из Йемена, упала возле 3 Терминала аэропорта "Бен-Гурион". После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов.

Ближний Восток
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