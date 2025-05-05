Нефтяная компания Йемена перешла на чрезвычайный режим работы

Йеменская нефтяная компания, контролируемая хуситами, объявила о переходе на экстренный режим работы на всех своих станциях по всей стране в связи с последними атаками США и Израиля.

Чрезвычайный план действий задействован для рационального использования имеющихся на данный момент у хуситов запасов топлива.