Нефтяная компания Йемена перешла на чрезвычайный режим работы
время публикации: 05 мая 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 20:42
Йеменская нефтяная компания, контролируемая хуситами, объявила о переходе на экстренный режим работы на всех своих станциях по всей стране в связи с последними атаками США и Израиля.
Чрезвычайный план действий задействован для рационального использования имеющихся на данный момент у хуситов запасов топлива.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2025