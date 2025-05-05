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Ближний Восток

Нефтяная компания Йемена перешла на чрезвычайный режим работы

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 05 мая 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 20:42
Нефтяная компания Йемена перешла на чрезвычайный режим работы
AP Photo/Vahid Salemi, File

Йеменская нефтяная компания, контролируемая хуситами, объявила о переходе на экстренный режим работы на всех своих станциях по всей стране в связи с последними атаками США и Израиля.

Чрезвычайный план действий задействован для рационального использования имеющихся на данный момент у хуситов запасов топлива.

Ближний Восток
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