Axios: США и Израиль близки к соглашению о доставке помощи в Газу

США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы без контроля со стороны ХАМАСа, сообщили Axios два израильских чиновника и один источник в США, знакомые с планом.

После того, как два месяца назад переговоры о прекращении огня в секторе Газы провалились, Израиль прекратил все поставки гумпомощи – продовольствия, воды и медикаментов – в анклав, что усугубило гуманитарный кризис.

Как пишет автор материала Барак Равид, источник сообщил, что новый механизм будет соответствовать цели Трампа по доставке гуманитарной помощи в Газу, соблюдая при этом директиву израильского кабинета министров о том, что никакая помощь не должна поступать в ХАМАС.

Согласно плану, операции по оказанию помощи в Газу будут осуществляться через управляемый на международном уровне фонд.

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Израильские официальные лица заявили, что в Газе будет построено несколько комплексов, и палестинские гражданские лица смогут приезжать туда раз в неделю, чтобы получить один пакет помощи на семью, которого будет достаточно на семь дней.

"Израиль взял на себя обязательство профинансировать и выполнить масштабные инженерные работы, необходимые для создания инфраструктуры для безопасного распределения помощи", – сообщил источник, знакомый с планом.