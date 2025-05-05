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Израиль

Нетаниягу встретился с президентом Эквадора, обсудив ряд совместных инициатив

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 мая 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 19:38
Нетаниягу встретился с президентом Эквадора, обсудив ряд совместных инициатив
מעיין טואף / לע״מ

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, находящимся в Израиле с визитом. Днем ранее Нобоа встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и посетил Стену Плача.

В ходе встречи Нетаниягу и лидер Эквадора обсудили укрепление сотрудничества между странами и общие демократические ценности. Глава правительства поблагодарил президента Эквадора за решение создать в Иерусалиме центр инноваций.

Даниэль Нобоа, в свою очередь, заявил, что у Эквадора и у Израиля одинаковые враги – бедность, терроризм и страдания. Президент Эквадора пригласил израильского премьера прибыть с ответным визитом.

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