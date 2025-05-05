Нетаниягу встретился с президентом Эквадора, обсудив ряд совместных инициатив

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, находящимся в Израиле с визитом. Днем ранее Нобоа встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и посетил Стену Плача.

В ходе встречи Нетаниягу и лидер Эквадора обсудили укрепление сотрудничества между странами и общие демократические ценности. Глава правительства поблагодарил президента Эквадора за решение создать в Иерусалиме центр инноваций.

Даниэль Нобоа, в свою очередь, заявил, что у Эквадора и у Израиля одинаковые враги – бедность, терроризм и страдания. Президент Эквадора пригласил израильского премьера прибыть с ответным визитом.