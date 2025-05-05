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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Биан аль-Рабейя из Арары

Полиция
Розыск
время публикации: 05 мая 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 18:39
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Биан аль-Рабейя из Арары
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 17-летняя Биан аль-Рабейя, жительница Арары в Негеве. В последний раз девушку видели в минувшую среду, 30 апреля, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 168 см, полная, темные волосы. Была одета в черную одежду, на спине майки изображение медведя.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Арары по телефону 08-9517444.

Израиль
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