Внимание, розыск: пропала 17-летняя Биан аль-Рабейя из Арары

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 17-летняя Биан аль-Рабейя, жительница Арары в Негеве. В последний раз девушку видели в минувшую среду, 30 апреля, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 168 см, полная, темные волосы. Была одета в черную одежду, на спине майки изображение медведя.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Арары по телефону 08-9517444.