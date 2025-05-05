В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против призыва в армию

Десятки представителей радикального ультраортодоксального движения "Пелег а-Иерушальми" проводят акцию протеста в Иерусалиме, перекрыв движение на перекрестке улиц Саарей Исраэль и Яффо.

Акция протеста проводится против задержания религиозных уклонистов в аэропорту при попытке выехать из Израиля.

Представители движения "Пелег а-Иерушальми" ранее объявили, что акция протеста будет проводиться на 4-м шоссе, а затем перенесли ее проведение, чтобы сбить с толку полицию.

Кроме того, на 433 трассе возле Модиина полиция остановила автобус с ультраортодоксами, направлявшимися в Иерусалим для участия в протесте. Поскольку полиция не пропустила автобус, его пассажиры вышли и перекрыли трассу. Эта акция протеста была разогнана полицейскими.