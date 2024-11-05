ДТП в Беэр-Шеве, тяжелые травмы получил мотоциклист

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 13:41 поступило сообщение о столкновении мотоцикла и легкового автомобиля на улице Игаль Алон в Беэр-Шеве.

Медики оказали пострадавшему мотоциклисту, мужчине в возрасте 39 лет, неотложную помощь, после чего отправили его в больницу "Сорока" с множественными травмами в тяжелом состоянии.

Водитель машины ранен легко.