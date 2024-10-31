На 4-м шоссе в результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы

На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, мотоциклист не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 55 лет) получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.