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Израиль

На 4-м шоссе в результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы

время публикации: 31 октября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 20:30
На 4-м шоссе в результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы
Yonatan Sindel/Flash90

На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, мотоциклист не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 55 лет) получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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