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Израиль

Внимание, розыск: пропал 42-летний Ицхак Арбив из Эвен-Иегуда

время публикации: 05 ноября 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 14:05
Внимание, розыск: пропал 42-летний Ицхак Арбив из Эвен-Иегуда
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 42-летний Ицхак Арбив из Эвен-Иегуда. В пятницу, 1 ноября вечером он вышел из своего дома, в последний раз его видели в районе Старого города в Иерусалиме в субботу утром, после чего связь с ним пропала. Семья пропавшего дала разрешение опубликовать объявление.

Приметы пропавшего: рост 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в серую майку и брюки, серые кроссовки с бирюзовыми вставками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ицхака Арбива, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок по его месту жительства по телефону 09-9617201.

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