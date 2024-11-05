Внимание, розыск: пропал 42-летний Ицхак Арбив из Эвен-Иегуда

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 42-летний Ицхак Арбив из Эвен-Иегуда. В пятницу, 1 ноября вечером он вышел из своего дома, в последний раз его видели в районе Старого города в Иерусалиме в субботу утром, после чего связь с ним пропала. Семья пропавшего дала разрешение опубликовать объявление.

Приметы пропавшего: рост 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в серую майку и брюки, серые кроссовки с бирюзовыми вставками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ицхака Арбива, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок по его месту жительства по телефону 09-9617201.