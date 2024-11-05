В Израиле и за рубежом комментируют увольнение Галанта

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал решение о его увольнении. "Безопасность государства Израиль были и остаются главной миссией моей жизни", – заявил он. В 22:00 Галант сделает заявление для СМИ.

В политической системе также прокомментировали смену министра обороны.

Глава оппозиции Яир Лапид назвал увольнение Галанта "актом безумия".

"Нетаниягу продает безопасность государства и солдат ЦАХАЛа во имя отвратительного политического выживания. Правительство всех правых сил предпочитает уклонистов тем, кто служит", – заявил Лапид.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "банановая республика. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности государства и поставить во главу угла интересы граждан Израиля, премьер-министр увольняет министра обороны и начинает круг назначений в разгар войны для того, чтобы удовлетворить позорные политические потребности".

В свою очередь, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал решение об увольнении Галанта. "До тех пор пока Галант оставался на посту министра обороны, нельзя было добиться полной победы. Галант все еще находится в плену старых концепций", – заявил Бен-Гвир.

Глава партии "А-Демократим" Яир Голан призвал к всеобщей забастовке на фоне увольнения Йоава Галанта.

В министерстве обороны США заявили следующее: "Нам известно об увольнении министра обороны Галанта, и нам нечего добавить по этому вопросу".