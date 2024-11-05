В Гиват-Асаф осуждают нападение на солдат. "Преступники должны быть наказаны"

Глава поселка Гиват-Асаф в округе Биньямин осудил нападение на военнослужащих, совершенное группой правых экстремистов накануне, неподалеку от форпоста Оз-Цион.

"Мы были потрясены сообщением о нападении группы израильтян на девушек-военнослужащих неподалеку от нашего поселка. Нападавшие не являются жителями нашего поселка, и мы всячески осуждаем такие действия", – говорится в заявлении председателя совета поселка Авихая Лави.

"Жители Гиват-Асаф выражают свою поддержку солдатам ЦАХАЛа. Многие наши жители проходят сейчас службу на севере, в Газе и в Иудее и Самарии. Мы очень надеемся, что преступники будут задержаны и наказаны по закону", – добавил Лави.

Накануне сообщалось, что возле форпоста Гиват-Асаф, находящегося в зоне ответственности бригады "Биньямин", группа израильтян напала на двух девушек-военнослужащих.

Из армии сообщают, что подвергшиеся нападению военнослужащие получили легкие травмы, они не нуждались в госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте.

ЦАХАЛ и службы безопасности ведут розыск нападавших.

Инцидент произошел, когда группа активистов "Молодежи холмов" вошла на территорию арабской деревни Бурка. На месте начались беспорядки, для их прекращения туда прибыли военнослужащие ЦАХАЛа, которые подверглись нападению.