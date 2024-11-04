Возле форпоста Гиват-Асаф группа израильтян атаковала девушек-военнослужащих

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле форпоста Гиват-Асаф, находящегося в зоне ответственности бригады "Биньямин", группа израильтян напала на двух девушек-военнослужащих.

Из армии сообщают, что подвергшиеся нападению военнослужащие получили легкие травмы, они не нуждались в госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте.

ЦАХАЛ и службы безопасности ведут розыск нападавших.

"ЦАХАЛ осуждает насилие в отношении военнослужащих и продолжит свою миссию по поддержанию правопорядка в Иудее и Самарии", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.