Возле форпоста Гиват-Асаф группа израильтян атаковала девушек-военнослужащих
время публикации: 04 ноября 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 22:11
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле форпоста Гиват-Асаф, находящегося в зоне ответственности бригады "Биньямин", группа израильтян напала на двух девушек-военнослужащих.
Из армии сообщают, что подвергшиеся нападению военнослужащие получили легкие травмы, они не нуждались в госпитализации, медицинская помощь им была оказана на месте.
ЦАХАЛ и службы безопасности ведут розыск нападавших.
"ЦАХАЛ осуждает насилие в отношении военнослужащих и продолжит свою миссию по поддержанию правопорядка в Иудее и Самарии", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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