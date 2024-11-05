Суд разрешил к публикации информацию о расследовании "событий начала войны" подразделением ЛАХАВ-433

По сообщению пресс-службы полиции, суд разрешил к публикации сообщение о том, что полиция Израиля и подразделение ЛАХАВ-433 ведут уголовное расследование, касающееся событий начала войны.

Сообщается, что в рамках этого уголовного расследования проводятся ряд тайных следственных действий. Информация о конкретном рассматриваемом деле к публикации запрещена.