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Израиль

Суд разрешил к публикации информацию о расследовании "событий начала войны" подразделением ЛАХАВ-433

время публикации: 05 ноября 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 17:41
Суд разрешил к публикации информацию о расследовании "событий начала войны" подразделением ЛАХАВ-433
Moshe Shai/FLASH90

По сообщению пресс-службы полиции, суд разрешил к публикации сообщение о том, что полиция Израиля и подразделение ЛАХАВ-433 ведут уголовное расследование, касающееся событий начала войны.

Сообщается, что в рамках этого уголовного расследования проводятся ряд тайных следственных действий. Информация о конкретном рассматриваемом деле к публикации запрещена.

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