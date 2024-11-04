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Израиль

Нетаниягу потребовал от юридической советницы расследовать "утечки" секретной информации

время публикации: 04 ноября 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 21:37
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером 4 ноября обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миара с требованием провести расследование по факту "утечек" секретной информации, касающихся вопросов безопасности.

"С начала войны мы являемся свидетелями нескончаемого потока утечек и раскрытия чувствительных данных. Несмотря на мои неоднократные просьбы провести расследование, этого не было сделано", – говорится в письме, направленном Нетаниягу Баарав-Миаре.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", к письму прилагался список с примерами утечек данных. В письме также указывалось, что Биньямин Нетаниягу обсудил ситуацию с главой ШАБАКа после того, как во многих СМИ появились публикации, посвященные "сливам" из канцелярии Нетаниягу.

Отметим, что в понедельник, 4 ноября, был задержан еще один, пятый, подозреваемый по делу о "сливах" из канцелярии Нетаниягу. Задержанный является офицером ЦАХАЛа.

Израиль
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