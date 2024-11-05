Палестинский нелегал задержан у въезда в аэропорт Бен-Гурион

Сотрудники полиции Центрального округа задержали на контрольно-пропускном пункте на въезде в аэропорт Бен-Гурион палестинца, не имевшего права на пребывание на территории Израиля, и водителя, который привез его в аэропорт.

Пассажир машины утверждал, что он является израильским гражданином, но у него при себе нет удостоверения личности. Сотрудникам полиции он назвал неверный номер удостоверения личности, и по завершении допроса все же предоставил свои документы: зеленое палестинское удостоверение личности.

Задержанным оказался 26-летний житель одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имевший разрешения на въезд в Израиль. Водитель машины, 30-летний житель Исауйи, был арестован по подозрению в перевозке нелегала. После допроса обоим предъявлены соответствующие обвинения.