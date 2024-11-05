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Израиль

В соцсетях звучат призывы принять участие в протестах против отставки Галанта

время публикации: 05 ноября 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 20:23
В соцсетях звучат призывы принять участие в протестах против отставки Галанта
Miriam Alster/Flash90

После того, как Биньямин Нетаниягу объявил об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны, в десятках групп в социальных сетях появились призывы принять участие в акциях протеста.

В марте, после того как впервые Нетаниягу попытался сместить Галанта, по всей стране прокатилась волна стихийных демонстраций, в которых приняли участие сотни тысяч израильтян.

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