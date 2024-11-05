В соцсетях звучат призывы принять участие в протестах против отставки Галанта

После того, как Биньямин Нетаниягу объявил об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны, в десятках групп в социальных сетях появились призывы принять участие в акциях протеста.

В марте, после того как впервые Нетаниягу попытался сместить Галанта, по всей стране прокатилась волна стихийных демонстраций, в которых приняли участие сотни тысяч израильтян.