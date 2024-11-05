Действия служб безопасности в Иудее, Самарии и Иорданской долине: уничтожены боевики

Военнослужащие ЦАХАЛа в сотрудничестве с ШАБАКом, пограничной полицией МАГАВ и подразделением спецназа "Мецада" Службы тюрем в ночь на вторник проводили три параллельные антитеррористические дивизионные операции в палестинских населенных пунктах на территории Центрального военного округа.

Антитеррористические операции проводились в районах населенных пунктов Тамун и Фараа, где военнослужащие вступили в перестрелку с боевиками и обнаружили семь взрывных устройств, спрятанных в мечети. При координации с земли ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум вооруженным боевикам, оба были ликвидированы, еще один боевик был уничтожен в перестрелке.

В ходе операции военнослужащих дивизии "Менаше" с воздуха была атакована группа вооруженных боевиков, которые обстреливали военнослужащих и бросали в них взрывные устройства. Была обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств, задержаны несколько разыскиваемых за террористическую деятельность.

В деревнях Мадма и Бурин к югу от Шхема было конфисковано оружие, задержаны девять разыскиваемых за террор. В Тапуахе и в Калькилии обнаружены самодельные взрывные устройства и изъято пять стволов огнестрельного оружия.

Потерь среди израильских сил нет.