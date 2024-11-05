x
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2024
|
05 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия служб безопасности в Иудее, Самарии и Иорданской долине: уничтожены боевики

время публикации: 05 ноября 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 13:52
Действия служб безопасности в Иудее, Самарии и Иорданской долине: уничтожены боевики
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа в сотрудничестве с ШАБАКом, пограничной полицией МАГАВ и подразделением спецназа "Мецада" Службы тюрем в ночь на вторник проводили три параллельные антитеррористические дивизионные операции в палестинских населенных пунктах на территории Центрального военного округа.

Антитеррористические операции проводились в районах населенных пунктов Тамун и Фараа, где военнослужащие вступили в перестрелку с боевиками и обнаружили семь взрывных устройств, спрятанных в мечети. При координации с земли ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по двум вооруженным боевикам, оба были ликвидированы, еще один боевик был уничтожен в перестрелке.

В ходе операции военнослужащих дивизии "Менаше" с воздуха была атакована группа вооруженных боевиков, которые обстреливали военнослужащих и бросали в них взрывные устройства. Была обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств, задержаны несколько разыскиваемых за террористическую деятельность.

В деревнях Мадма и Бурин к югу от Шхема было конфисковано оружие, задержаны девять разыскиваемых за террор. В Тапуахе и в Калькилии обнаружены самодельные взрывные устройства и изъято пять стволов огнестрельного оружия.

Потерь среди израильских сил нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 05 ноября 2024

Десантники-резервисты ЦАХАЛа действуют на юге Ливана. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

396-й день войны: удары по террористам в Иудее и Самарии, Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

ЦАХАЛ уничтожил за сутки десятки террористов в Газе. Видео