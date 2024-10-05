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Израиль

Командующий Северным военным округом провел оценку ситуации на юге Ливана

время публикации: 05 октября 2024 г., 18:41 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 18:44
Командующий Северным военным округом провел оценку ситуации на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ори Гордин провел оценку ситуации на юге Ливана с командиром бригады "Голани" полковником Ади Ганоном.

В ходе встречи, проходившей в зоне боевых действий на израильско-ливанской границе, Гордин подчеркнул важность наземной операции в этом районе, сказав, что действия бойцов ЦАХАЛа направлены на то, чтобы жители севера Израиля вернулись в свои дома.

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