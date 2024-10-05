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Израиль

За час из Ливана по израильской территории было выпущено не менее 60 ракет

время публикации: 05 октября 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 17:32
За час из Ливана по израильской территории было выпущено не менее 60 ракет
Michael Giladi/Flash90

После того, как в населенных пунктах Верхней и Центральной Галилеи, в течение часа как минимум дважды звучала воздушная тревога (14:09 – 14:10 и 14:52 – 14:58), было зафиксировано не менее 60 ракет, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, часть ракет была перехвачена, часть – упала на незастроенной территории. Пострадавших нет.

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