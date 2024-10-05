Кац предложил Франции присоединиться к удару по Ирану

В субботу, 5 октября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Барро и министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем, посвященный ситуации в Ливане и подготовке израильского ответного удара по Ирану.

Как сообщает служба новостей N12, Барро призвал Израиль не наносить ударов по иранским ядерным объектам, чтобы не эскалировать ситуацию. По словам Барро, иранское руководство "передало сообщение, что удар Ирана был рассчитанным и контролируемым".

"Мы признаем ваше право на ответ, но будет умнее отреагировать так, чтобы не спровоцировать эскалацию. Франция обеспокоена возможностью удара по ядерным объектам", - заявил французский министр.

В ответ Кац пригласил Францию принять участие в координации и в нанесении ответного удара по Ирану. "Я не хочу представлять, как бы Франция ответила на ракетный обстрел Парижа 200 баллистическими ракетами", - подчеркнул он.

Касательно Ливана Барро отметил, что во Франции понимают намерение Израиля уничтожить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы", чтобы обеспечить возврат жителей севера в свои дома: "Наш анализ показывает, что это правильный путь". Вместе с тем, он предостерег от попытки оккупации Южного Ливана.

Израильский министр уведомил его, что Израиль не намерен оккупировать Ливан, и что он ожидает от Франции прекращения призывов к вынужденному прекращению огня, которое только позволит "Хизбалле" перегруппироваться для продолжения войны с Израилем: "Сейчас у вас есть шанс использовать дипломатию, чтобы выдавить "Хизбаллу" за реку Литани и стабилизировать ситуацию в Ливане".

Ранее президент Франции Эммануэль призвал прекратить поставки оружия Израилю, подчеркнув, что приоритетным для войны, продолжающейся почти год, является "политическое решение".

"Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращение поставок оружия Израилю для ведения боевых действий в секторе Газы", – заявил Макрон в интервью телеканалу France Inter, добавив, что Франция не поставляет никакого оружия Израилю.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль победит в этой войне с Францие или без нее, но позор Франции будет еще долго греметь после победы Израиля.