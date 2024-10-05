Нетаниягу: Израиль имеет право и обязанность ответить на иранский удар

На исходе субботы канцелярия премьер-министра распространила заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу касательно ситуации в Ливане и реакции на иранский ракетный обстрел.

Глава правительства заявил, что правительство выполнило обещание изменить ситуацию на севере страны, упомянув ликвидацию верхушки "Хизбаллы" во главе с Хасаном Насраллой, и командиров подразделения "Радуан".

"Хотя мы еще не закончили работу по устранению угрозы, мы очевидным образом переломили ход войны, и не намерены останавливаться", - подчеркнул он.

По словам Нетаниягу, заняться угрозой на севере позволил разгром ХАМАСа в Газе, на который потребовалось 11 месяцев. Он также упомянул возвращение за этот период 154 похищенных израильтян.

Премьер-министр отметил, что за всеми атаками на Израиль стоит Иран, и что Израиль имеет полное право и обязанность нанести ответный удар: "Иран дважды выпускал по нашей территории сотни баллистических ракет. Ни одна страна в мире не стерпела бы таких ударов по своим городам и своим гражданам. Израиль тоже не будет терпеть".