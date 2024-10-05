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Израиль

Нетаниягу: Израиль имеет право и обязанность ответить на иранский удар

время публикации: 05 октября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 21:30
Нетаниягу: Израиль имеет право и обязанность ответить на иранский удар
Министерство главы правительства

На исходе субботы канцелярия премьер-министра распространила заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу касательно ситуации в Ливане и реакции на иранский ракетный обстрел.

Глава правительства заявил, что правительство выполнило обещание изменить ситуацию на севере страны, упомянув ликвидацию верхушки "Хизбаллы" во главе с Хасаном Насраллой, и командиров подразделения "Радуан".

"Хотя мы еще не закончили работу по устранению угрозы, мы очевидным образом переломили ход войны, и не намерены останавливаться", - подчеркнул он.

По словам Нетаниягу, заняться угрозой на севере позволил разгром ХАМАСа в Газе, на который потребовалось 11 месяцев. Он также упомянул возвращение за этот период 154 похищенных израильтян.

Премьер-министр отметил, что за всеми атаками на Израиль стоит Иран, и что Израиль имеет полное право и обязанность нанести ответный удар: "Иран дважды выпускал по нашей территории сотни баллистических ракет. Ни одна страна в мире не стерпела бы таких ударов по своим городам и своим гражданам. Израиль тоже не будет терпеть".

Израиль
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