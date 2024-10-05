Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 5 октября, призвал прекратить поставки оружия Израилю, подчеркнув, что приоритетным для войны, продолжающейся почти год, является "политическое решение".

"Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращение поставок оружия Израилю для ведения боевых действий в секторе Газы", – заявил Макрон в интервью телеканалу France Inter, добавив, что Франция не поставляет никакого оружия Израилю.

Интервью цитирует Times of Israel.