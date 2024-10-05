ЦАХАЛ ликвидировал на севере Ливана лидера боевиков ХАМАСа
время публикации: 05 октября 2024 г., 06:04 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 06:18
Агентство "Шэхаб" сообщает: в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в лагере палестинских беженцев Баддауи, около Триполи, на севере Ливана, был ликвидирован Саид Аталла – один из ведущих командиров "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).
По сведениям телеканала "Аль-Маядин", вместе с ним были убиты три члена его семьи.
Атака была осуществлена беспилотником.
ХАМАС подтвердил смерть Саида Аталлы Али и трех членов его семьи. В официальном сообщении ХАМАСа он назван "лидером Бригад аль-Кассама".