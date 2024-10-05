Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки ударов по целям на всей территории Ливана, бои около границы

В ночь на 5 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли множество ударов по целям на всей территории Ливана. Поступали сообщения о боях на юге Ливана, около границы с Израилем.

Около полуночи, используя местные каналы связи, ЦАХАЛ призвал жителей района Бурдж аль-Бараджнэ, на юге Бейрута, покинуть свои дома и срочно эвакуироваться, так как планируются удары по целям в этом районе.

Вскоре ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в южном пригороде Бейрута. Также поступили сообщения, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе Наби Шит, в Бекаа, на востоке Ливана.

Силы ЦАХАЛа вошли в Аш-Шахабию, на юге Ливана.

Затем ливанские источники передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли новую серию ударов по целям в районе Бурдж аль-Бараджнэ, на юге Бейрута. Одновременно ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Аш-Шахабии, Ат-Тайбэ, Барашит Кфар Фуддин, на юге Ливана.

Ливанские источники сообщали о боях на юге Ливана, в частности в районе Аль-Адайсы. При этом поступали сообщения о бое между "Хизбаллой" и ЦАХАЛом в районе границы недалеко от Кирьят-Шмоны.

Ливанские источники сообщили: ВВС ЦАХАЛа нанесли новую серию ударов по целям на юге Бейрута. Примерно в то же время ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по пограничному переходу Маснаа на границе Ливана и Сирии.

Позже ночью сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Сааднаиль, в Бекаа, на востоке Ливана. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Рафиде, в западной части Бекаа, в центре Ливана. Поступали сообщения об убитых в Бекаа.

Ливанские источники называли следующие районы на юге Бейрута, по которым наносились авиаудары: Ар-Руайс, Аль-Абияд, Аш-Шуэйфат, Сайэд аш-Шухада, Бурдж аль-Бараджнэ, Харат Хрэйк, на юге Бейрута.

По данным ливанских СМИ, ВВС ЦАХАЛа нанесли минувшей ночью 12 ударов по целям в южных пригородах Бейрута.

В результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в лагере палестинских беженцев Баддауи, около Триполи, на севере Ливана, был ликвидирован Саид Аталла Али – один из ведущих командиров "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). Вместе с ним были убиты три члена его семьи (жена и две дочери). Атака была осуществлена беспилотником. ХАМАС подтвердил смерть Саида Аталлы Али и трех членов его семьи.