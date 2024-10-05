Демонстранты перекрыли шоссе Аялон с требованием немедленного освобождения похищенных

В Тель-Авиве проходит еженедельная демонстрация с требованием немедленного заключения сделки по освобождению похищенных израильтян, в которой принимают участие члены семей похищенных.

Перед началом демонстрации у ворот "Шаар Бегин" базы генерального штаба "а-Кирия" было зачитано заявление, в котором члены семей похищенных обвинили правительство и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в предательстве заложников и в попытке заставить всех забыть о них.

Около 22:30 демонстранты перекрыли движение по шоссе Аялон в южном направлении.

Также демонстрации, приуроченные к годовщине резни 7 октября, прошли в Беэр-Шеве и на въезде в Кейсарию.