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Израиль

Демонстранты перекрыли шоссе Аялон с требованием немедленного освобождения похищенных

время публикации: 05 октября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 22:52
Демонстранты перекрыли шоссе Аялон с требованием немедленного освобождения похищенных
Avshalom Sassoni/Flash90

В Тель-Авиве проходит еженедельная демонстрация с требованием немедленного заключения сделки по освобождению похищенных израильтян, в которой принимают участие члены семей похищенных.

Перед началом демонстрации у ворот "Шаар Бегин" базы генерального штаба "а-Кирия" было зачитано заявление, в котором члены семей похищенных обвинили правительство и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в предательстве заложников и в попытке заставить всех забыть о них.

Около 22:30 демонстранты перекрыли движение по шоссе Аялон в южном направлении.

Также демонстрации, приуроченные к годовщине резни 7 октября, прошли в Беэр-Шеве и на въезде в Кейсарию.

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