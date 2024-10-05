Кнессет рассмотрит отмену дипломатического статуса UNRWA

В воскресенье, 6 октября, комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне рассмотрит законопроект о лишении организации ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) дипломатического статуса, который она получила в 1967 году.

Согласно законопроекту, приглашение UNRWA на основании обмена грамотами от 4 июня 1967 года утратит силу 7 октября 2024 года. С этой даты государственным структурам и лицам, занимающим публичные должности, будет запрещено контактировать с UNRWA или ее представителями.

Фактически закон означает, что все работники UNRWA лишатся дипломатического статуса и дипломатической неприкосновенности, а сама организация лишится права на налоговые льготы, что существенно увеличит ее расходы.

Кроме того, закон отдельно прописывает лишение дипломатического иммунитета сотрудников UNRWA, принимавших участие в преступлениях 7 октября 2023 года.

По просьбе правительства, у него будет три месяца на оценку практических последствий вступления закона в силу.