x
05 октября 2024
|
последняя новость: 22:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2024
|
05 октября 2024
|
последняя новость: 22:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет рассмотрит отмену дипломатического статуса UNRWA

время публикации: 05 октября 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 22:31
Кнессет рассмотрит отмену дипломатического статуса UNRWA
AP Photo/Adel Hana

В воскресенье, 6 октября, комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне рассмотрит законопроект о лишении организации ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) дипломатического статуса, который она получила в 1967 году.

Согласно законопроекту, приглашение UNRWA на основании обмена грамотами от 4 июня 1967 года утратит силу 7 октября 2024 года. С этой даты государственным структурам и лицам, занимающим публичные должности, будет запрещено контактировать с UNRWA или ее представителями.

Фактически закон означает, что все работники UNRWA лишатся дипломатического статуса и дипломатической неприкосновенности, а сама организация лишится права на налоговые льготы, что существенно увеличит ее расходы.

Кроме того, закон отдельно прописывает лишение дипломатического иммунитета сотрудников UNRWA, принимавших участие в преступлениях 7 октября 2023 года.

По просьбе правительства, у него будет три месяца на оценку практических последствий вступления закона в силу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 сентября 2024

Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект о прекращении финансирования UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2024

ШАБАК вновь подчеркивает, что деятельность UNRWA ставит под угрозу безопасность Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2024

Объявление UNRWA террористической организацией: Боррель призвал Израиль "прекратить эту чушь"