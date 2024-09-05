x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАБАК вновь подчеркивает, что деятельность UNRWA ставит под угрозу безопасность Израиля

время публикации: 05 сентября 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 15:59
ШАБАК вновь подчеркивает, что деятельность UNRWA ставит под угрозу безопасность Израиля
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Комиссия по внешней политике и безопасности провела закрытое заседание, на котором обсуждались три законопроекта об ограничении деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA в связи с многочисленными доказательствами сотрудничества этой организации с террористами.

Представитель Общей службы безопасности ШАБАК во время своего выступления на заседании подчеркнул, что UNRWA представляет угрозу безопасности Государства Израиль, и поэтому в системе безопасности считают важным поспособствовать закрытию агентства.

напоминает, что несмотря на причастность агентства UNRWA к террору, координатор деятельности правительства на территориях продолшжает работать с агентством в секторе Газы, и в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии деятельность UNRWA беспрепятственно продолжается.

"Когда я слышу, что UNRWA проводит акцию по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы, я не понимаю, какова в этом позиция Государства Израиль, – отметил в ходе заседания председатель комиссии Юлий Эдельштейн. – На глазах у всего мира мы прибегаем к услугам агентства после того, как объявили о намерении прекратить сотрудничество с ним. Нет никакой ясности, и поэтому закон необходим".

Представитель министерства юстиции в ходе заседания также поддержал закрытие агентства, однако предостерег от последствий: юридический советник минюста полагает, что определение UNRWA как террористической организации противоречит закону о терроре от 2016 года, который дает полномочия министру обороны объявлять организации террористическими.

Комиссия обсуждает три законопроекта: законопроект Боаза Бисмута, касающийся только Иерусалима, а также два совмещенных законопроекта об объявлении UNRWA террористической организацией и полном прекращении прямых или косвенных контактов Государства Израиля с ним: Юлии Малиновской (НДИ) и Рона Каца.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 сентября 2024

Глава UNRWA обвинил Израиль в покупке интернет-рекламы в целях очернения агентства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2024

Источники: в Газе БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль с символикой UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

ЦАХАЛ: в Рафиахе около школы найдено оружие террористов, которые использовали мешки UNRWA
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 августа 2024

ООН признало участие 9 сотрудников UNRWA в резне 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2024

Объявление UNRWA террористической организацией: Боррель призвал Израиль "прекратить эту чушь"