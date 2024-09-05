ШАБАК вновь подчеркивает, что деятельность UNRWA ставит под угрозу безопасность Израиля

Комиссия по внешней политике и безопасности провела закрытое заседание, на котором обсуждались три законопроекта об ограничении деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA в связи с многочисленными доказательствами сотрудничества этой организации с террористами.

Представитель Общей службы безопасности ШАБАК во время своего выступления на заседании подчеркнул, что UNRWA представляет угрозу безопасности Государства Израиль, и поэтому в системе безопасности считают важным поспособствовать закрытию агентства.

напоминает, что несмотря на причастность агентства UNRWA к террору, координатор деятельности правительства на территориях продолшжает работать с агентством в секторе Газы, и в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии деятельность UNRWA беспрепятственно продолжается.

"Когда я слышу, что UNRWA проводит акцию по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы, я не понимаю, какова в этом позиция Государства Израиль, – отметил в ходе заседания председатель комиссии Юлий Эдельштейн. – На глазах у всего мира мы прибегаем к услугам агентства после того, как объявили о намерении прекратить сотрудничество с ним. Нет никакой ясности, и поэтому закон необходим".

Представитель министерства юстиции в ходе заседания также поддержал закрытие агентства, однако предостерег от последствий: юридический советник минюста полагает, что определение UNRWA как террористической организации противоречит закону о терроре от 2016 года, который дает полномочия министру обороны объявлять организации террористическими.

Комиссия обсуждает три законопроекта: законопроект Боаза Бисмута, касающийся только Иерусалима, а также два совмещенных законопроекта об объявлении UNRWA террористической организацией и полном прекращении прямых или косвенных контактов Государства Израиля с ним: Юлии Малиновской (НДИ) и Рона Каца.