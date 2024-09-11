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Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект о прекращении финансирования UNRWA

время публикации: 11 сентября 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 10:59
Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала законопроект о прекращении финансирования UNRWA
AP Photo/Adel Hana

Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, поддержала законопроект о прекращении финансирования Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). В поддержку инициативы выступили 99 депутатов, 88 проголосовали против.

Основанием для решения стало прославление террора. Теперь законопроект должна рассмотреть верхняя палата парламента – Совет кантонов. Швейцарские законодатели предлагают создать альтернативный механизм помощи палестинцам.

Отметим, что 22 июля Кнессет принял в первом чтении законопроект о признании UNRWA, многие сотрудники которой принимали участие в нападении 7 октября 2023 года террористической организацией, и о запрете деятельности агентства на территории Израиля.

"Объявление Израилем UNRWA вне закона и признание ее террористической организацией, что не соответствует истине, равносильно покушению на региональную стабильность и на человеческое достоинство всех тех, кто нуждается в работе агентства. Мы присоединяемся ко многим партнерам, призывая правительство Израиля прекратить эту чушь", – прокомментировал инициативу Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

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