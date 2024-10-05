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Израиль

В результате ракетного обстрела из Ливана в окрестностях Цфата вспыхнул пожар

время публикации: 05 октября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 12:50
В результате ракетного обстрела из Ливана в окрестностях Цфата вспыхнул пожар
Ayal Margolin/Flash90

После воздушной тревоги, прозвучавшей в Цфате и окрестностях города, было зафиксировано несколько ракет, запущенных из Ливана, и упавших на незастроенной территории. О пострадавших не сообщалось.

Восемь пожарных расчетов работают над тушением пожара, вспыхнувшего недалеко от Цфата после ракетного обстрела из Ливана. Пожарные стремятся не допустить распространения огня на близлежащие поселки и природные заповедники.

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