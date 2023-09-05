Ганц отказался от переговоров: "В этом правительстве не с кем разговаривать"

После того, как глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил лидера партии "Махане Мамлахти" вернуться к переговорам по юридической реформе, Бени Ганц заявил, что "в нынешнем правительстве не с кем разговаривать".

Бени Ганц добавил: "Мы не знаем, разделяет ли Нетаниягу взгляды экстремистов в своем правительстве или они удерживают его в заложниках. Но нынешнее правительство не представляет интересы большинства избирателей".

"Я не доверяю Нетаниягу, который сначала делает то, что хорошо для него лично, и только после этого то, что необходимо для страны. Но для лидера на первом месте должны быть государственные интересы и благо страны", - заявил Ганц, и добавил: "Наша цель избежать кризиса, который расколет наш народ, а сохранить демократию. К этому должен стремиться каждый политик, но, к сожалению, Нетаниягу и его партнеры, решили подтолкнуть Израиль к самому глубокому кризису в его истории".

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Лидер "Махане Мамлахти" дал понять, что он не исключает возобновления переговоров в будущем, но это произойдет после того, как Нетаниягу "разберется со своими партнерами".

В этой речи Бени Ганц также заявил: "Мы не только оппозиция, мы, прежде всего, альтернатива".

Ранее Биньямин Нетаниягу публично обратился к Бени Ганцу с предложением вернуться к переговорам по реформу. Он отметил, что у него и у Бени Ганца есть разногласия, но есть и много общего. "Нас обоих зовут Биньямин, мы оба воевали против наших общих врагов. И сегодня большинство людей ждут, что мы сделаем что-то ряди общей цели. Народ хочет, чтобы мы пришли к соглашению", – сказал Нетаниягу.

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Приглашая Ганца за стол переговоров, Нетаниягу сказал, что для того, чтобы прийти к соглашению, необходимо отказаться от предварительных условий, отбросить все предупреждения, и просто начать переговоры. "Вот почему я приглашаю вашу переговорную группу завтра утром".