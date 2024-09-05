1 октября пройдет забастовка арабского сектора в память об октябрьских событиях 2000 года

"Верховная наблюдательная комиссия израильских арабов" объявила о проведении забастовки, в которой примут участие коммерческие предприятия, школы и общественные учреждения в арабском секторе.

Забастовка пройдет 1 октября, она приурочена к 24-й годовщине октябрьских событий 2000 года, когда были убиты 13 участников массовых арабских протестов.

С учетом ситуации, забастовка также объявлена протестом арабского сообщества против войны в секторе Газы, против сноса незаконных строений в арабском секторе и "массовыми убийствами арабов".