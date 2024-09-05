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Израиль

Минздрав ХАМАСа: с начала войны в секторе убиты 40878 палестинцев

время публикации: 05 сентября 2024 г., 17:22 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 17:22
Минздрав ХАМАСа: с начала войны в секторе убиты 40878 палестинцев
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министерство здравоохранения сектора Газы (структура, подконтрольная террористической организации ХАМАС, сообщает, что с 7 октября 2023 года, с начала войны "Железные мечи", в секторе были убиты 40878 палестинцев, 94454 палестинца получили ранения различной степени тяжести.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе 2024 года в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы более 15000 боевиков и их командиров. ХАМАС ранее признавал гибель примерно 6000 своих боевиков.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.

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