Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет. В последний раз его видели в четверг, 29 августа, в районе поселка, и на исходе субботы семья дала разрешение на публикацию объявления о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы ежиком, карие глаза. Был одет в светло-синюю майку, черные брюки (или синие джинсы), черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004433.