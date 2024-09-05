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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:40
Повторное сообщение о розыске: пропал 29-летний Элия Сапир Моше
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет. В последний раз его видели в четверг, 29 августа, в районе поселка, и на исходе субботы семья дала разрешение на публикацию объявления о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы ежиком, карие глаза. Был одет в светло-синюю майку, черные брюки (или синие джинсы), черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004433.

Израиль
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Внимание, розыск: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет