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Израиль

Внимание, розыск: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет

время публикации: 02 сентября 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 11:18
Внимание, розыск: пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 29-летний Элия Сапир Моше из поселка Барекет, в последний раз его видели в четверг, 29 августа, в районе его поселка. В субботу, 31 августа, семья пропавшего дала согласие на публикацию объявления о розыске.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие волосы ежиком, карие глаза. Был одет в светло-синюю майку, черные брюки (или синие джинсы), черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004433.

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