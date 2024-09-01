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Ближний Восток

Глава UNRWA обвинил Израиль в покупке интернет-рекламы в целях очернения агентства

время публикации: 01 сентября 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:17
Глава UNRWA обвинил Израиль в покупке интернет-рекламы в целях очернения агентства
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппе Лазарини утверждает, что правительство Израиля покупает рекламные площади в Google, чтобы убедить доноров отказаться от пожертвования средств UNRWA.

По его словам, "кампания очернительства", проводимая Израилем, не только наносит ущерб репутации агентства, но и представляет угрозу для его сотрудников. Лазарини призвал усилить регуляцию в сфере рекламы в интернете.

"Целенаправленному распространению дезинформации необходимо положить конец, а также расследовать его. Распространение дезинформации по-прежнему является орудием войны в Газе", – утверждает он.

Напомним, что израильский Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, объявляющий UNRWA террористической организацией. Сотрудники организации принимали участие в нападении боевиков на Израиль 7 октября 2024 года, а также охраняли похищенных заложников.

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