ЦАХАЛ публикует видео ликвидации сына Захарии Зубейди в районе Тубаса

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе операции по противодействию терроризму в трех районах одновременно, на которых действуют силы территориальной дивизии "Бекаа ве А-Амаким", с воздуха были ликвидированы семь террористов, включая сына отбывающего заключение за террор Захарии Зубейди Мухаммада Захарию Зубейди.

Совместная операция, в которой принимали участие подразделения территориальной дивизии "Бекаа ве а-Амаким", бойцы "Кфир" и сотрудники подразделения "Мецада" Службы тюрем ШАБАС на основании предоставленной Общей службой безопасности ШАБАК информации действовали в районах населенных пунктов аль-Фараа и Тубас, еще одна антитеррористическая операция проводилась в Иерихоне.

В Тубасе боевой самолет атаковал с воздуха вооруженную террористическую группировку, в результате были ликвидированы семеро террористов, в том числе сын Захарии Зубейди Мухаммад Захария Зубейди, высокопоставленный террорист из района Дженина, принимавший участие в терактах и обстрелах в районе "зеленой черты".

Остальные ликвидированные террористы также несут ответственность за множество обстрелов и терактов против израильских вооруженных сил. Палестинские СМИ назвали их имена: Ахмад Фауаз Абу Дауас, Мухаммад Ауад "Аль-Лахти", Кусай Абд ар-Раззак "Сардинец", Мухаммад Абу Загха.

Бойцы отряда "Мецада" службы ШАБАС в перестрелке уничтожили террориста, вооруженного взрывным устройством. Во время антитеррористической операции были обнаружены подкопы, в которых террористы заложили взрывные устройства против израильских сил.