"Пасхальная эскалация", день второй: инциденты в Иерусалиме, запуск ракет из Газы. Хронология

В четверг, 6 апреля, в первый день еврейского праздника Песах ситуация в сфере безопасности остается напряженной. Накануне вечером продолжались беспорядки на Храмовой горе и в арабских населенных пунктах. Утром были зафиксированы пуски ракет из сектора Газы.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

6 апреля

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07:30. Официальное агентство палестинской администрации Wafa сообщает, что утром 6 апреля израильский беспилотный самолет нанес удар по цели в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газы. По данным Wafa, причинен ущерб, сведений о пострадавших не поступало. Сообщается также, что израильские катера выпустили несколько светошумовых гранат в сторону северной части побережья сектора Газы, около города Бейт-Лахия.

06:30. ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован запуск семи ракет "земля-воздух" из сектора Газы: пять из них летели в сторону израильской территории, две – в сторону Средиземного моря. Все ракеты взорвались в воздухе. Сработала система предупреждения "Цева адом". Однако система ПРО "Железный купол" не была задействована, так как непосредственной угрозы населенным пунктам на территории Израиля не было.

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05:30. В населенных пунктах Патиш и Ранен (около Офакима) сработали сигналы тревоги "Цева адом". Вскоре сигналы тревоги были слышны в кибуце Дорот (восточней Сдерота) и некоторых других населенных пунктах Западного Негева.

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02:00. Израильтяне на автомобиле Mazda белого цвета с израильскими номерными знаками по ошибке въехали в Шхем, где на них было совершено нападение. У машины были выбиты стекла, причинен другой ущерб. Службы безопасности Палестинской автономии вмешались и помогли израильтянам выехать из Шхема. Их сопровождал автомобиль палестинской полиции.

01:30. Поступило сообщение о том, что 60-летний житель Старого города Иерусалима выстрелил в подростка, который угрожал ему палкой. Подросток получил легкое ранение и был госпитализирован. Стрелявший задержан для допроса. Полиция в официальном сообщении не указывает национальность стрелявшего и пострадавшего подростка.

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00:00. Поступила информация о задержании пяти несовершеннолетних участников беспорядков в Умм эль-Фахме.

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5 апреля

23:30. Поступили сообщения о массовых беспорядках в районе арабских населенных пунктов Кафр-Манда и Бака аль-Гарбия. Арабские СМИ сообщают о столкновениях с полицией.

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23:00. Произошли массовые беспорядки в районе Умм эль-Фахма. Некоторые экстремисты бросали камни в автомобили, следовавшие по 65-й трассе. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Группа экстремистов напала на полицейских. Один из сотрудников был вынужден выстрелить в воздух.

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22:00. Террористическая группировка "Львиное логово Газы" взяла на себя ответственность за пуск двух ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. Вскоре "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") также взяли на себя ответственность за этот обстрел.

22:00. Возобновились столкновения между израильскими полицейскими и группой мусульман, пытающейся забаррикадироваться в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Полицейские вошли в мечеть, чтобы заставить экстремистов покинуть Храмовую гору. В итоге пограничной полиции удалось выдворить сотни экстремистов из мечети.

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21:00. В населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, вновь сработали сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах. После проверки было установлено, что примерно в 21:05 террористами была предпринята очередная попытка обстрелять израильскую территорию из сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. По данным военных, одна ракета упала на территории сектора, вторая – в районе пограничного забора. Существенный ущерб причинен не был, пострадавших нет.

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17:00. Началась пасхальная блокада палестинских территорий в Иудее и Самарии, а также сектора Газы.

13:00. "Палестинский информационный центр" со ссылкой на адвоката Фираса аль-Джабарини передает, что около 20 задержанных на Храмовой горе в Иерусалиме остаются под арестом – срок содержания их под стражей продлен, некоторые переведены после допросов в камеры. Напомним, что полиция Израиля заявляла о более 350 задержанных. Судя по сообщению ПИЦ, большинство задержанных после допроса были отпущены, возможно на ограничительных условиях. В то же время пресс-секретарь "Красного Полумесяца" Мурад Аббаси заявляет, что в ходе столкновений во время "штурма мечети Аль-Акса" были ранены около 50 мусульман, противостоявших полиции.

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12:00. Террористы обстреляли военный пост, на котором находились солдаты бригады "Менаше". В ответ был открыт огонь по стрелявшим. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что боевики скрылись. На месте, с которого велся обстрел, военные нашли гильзы и пустые магазины. Ведется розыск стрелявших. ЦАХАЛ заявляет, что на блокпосту были зафиксированы попадания, однако никто из израильских военнослужащих не пострадал.

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11:00. Две террористические группировки – "Комитеты народного сопротивления" и "Бригады Аль-Макаума аль-Утина" (военное крыло "Демократического фронта освобождения Палестины") – взяли на себя ответственность за сегодняшние ракетные обстрелы израильской территории. Судя по всему, боевики действовали с одобрения руководства ХАМАСа, пишет телеграм-канал Abu Ali Express.

10:30. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала спутниковые фотографии, на которых показаны объекты боевиков ХАМАСа, атакованные сегодня в ответ на ракетные обстрелы. Также опубликованы видеозаписи этих атак.

09:30. Накануне начала праздника Песах десятки евреев в сопровождении полиции поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме. После ночных беспорядков на Храмовой горе усилены меры безопасности.

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09:00. ЦАХАЛ уточняет: минувшей ночью и утром по израильской территории из сектора Газы было выпущено от 16 до 18 ракет.

08:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что самолеты израильских ВВС атаковали военный комплекс террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газы, который использовался в качестве тренировочного лагеря боевиков. Кроме того танки ЦАХАЛ обстреляли позиции боевиков ХАМАСа около границы с сектором Газы.

07:30. Власти Египта и Иордании выступили с осуждением действий израильских силовых структур на Храмовой горе в Иерусалиме. Саудовская Аравия "выразила озабоченность".

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07:30. Командование ЦАХАЛа заявляет, что армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Особенное внимание уделяется границе с сектором Газы.

07:00. В населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, вновь сработали сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах. Сигналы "Цева адом" были слышны в Сдероте, Нетивоте и ряде других населенных пунктов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в Сдероте во время сигнала тревоги "Цева адом" пострадал мужчина примерно 30 лет, получивший травму в результате падения, когда спешил в бомбоубежище. Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Его травмы оценивают как легкие. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские танки нанесли удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля.

06:30. Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что самолеты израильских ВВС атаковали два "объекта сопротивления" – к юго-западу от города Газа и около лагеря беженцев Нусейрат, в центральной части сектора. При этом Safa сообщает, что силы ПВО ХАМАСа пытались обстреливать израильские самолеты ракетами "земля-воздух".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были нанесены удары по объектам террористической организации ХАМАС – завод, на котором производилось оружие, а также еще один объект, на котором производилось и складировалось оружие.

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06:00. ЦАХАЛ заявил, что обнаружена еще одна ракета, упавшая на открытой местности возле кибуца Яд Мордехай. Таким образом, всего минувшей ночью из Газы было выпущено десять ракет.

05:00. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, заявляет, что ракетные обстрелы израильской территории были осуществлены "в ответ на жестокие нападения оккупантов на верующих в мечети Аль-Акса". Речь идет о действиях израильской полиции по освобождению мечети Аль-Акса от группы экстремистов.

03:30. Из Газы было выпущено еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности. "Железный купол" задействован не был. О пострадавших не сообщалось.

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03:00. Из сектора Газы выпущено пять ракет в сторону Сдерота, четыре из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пятая ракета упала в промышленной зоне рядом с городом, причинен незначительный ущерб одному из заводов.

00:00. Сотни арабских экстремистов забаррикадировалась в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Переговоры результата не дали. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы освободить помещение мечети до начала утренней молитвы. В ходе столкновения экстремисты применяли петарды, камни и палки. Полиция заявляет, что задержаны более 350 участников беспорядков. Один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем. Пресс-служба полиции отмечает, что экстремисты нанесли ущерб мечети и осквернили ее.

4 апреля

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23:00. Официальное агентство палестинской администрации Wafa передает, что поздно вечером 4 апреля израильские полицейские ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса и атаковали находящихся там мусульман, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, а также дубинки и приклады. По данным Wafa, пострадали десятки мусульман.

15:00. После теракта в Црифине руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило со следующим заявлением: "Мы приветствуем нападение, которое было совершено в рамках продолжающегося реагирования на преступления оккупационного сионистского режима и в ожидании завтрашнего вторжения в "Аль-Аксу"" (имелось в виду традиционное восхождение евреев на Храмовую гору в канун праздника Песах). Это заявление было прологом к началу нового витка противостояния.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

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2023-й год.

Апрель. 19 ракет, 4 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

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Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

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2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

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2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

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2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

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2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

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2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

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2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.