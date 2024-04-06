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В Израиль возвращено тело Эльада Кацира, жителя Нир-Оз, похищенного 7 октября

время публикации: 06 апреля 2024 г., 13:14 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 13:35
Эльад Кацир

В ночь на 6 апреля в результате операции, проведенной бойцами бригады "Коммандо" (при содействии военной разведки и общей службы безопасности) в Хан-Юнисе в Израиль было возвращено тело Эльада Кацира, 47-летнего жителя Нир-Оз, похищенного 7 октября и, по имеющимся данным, позднее убитого террористами "Исламского джихада".

Его тело было обнаружено благодаря разведданным, полученным АМАНом и ШАБАКом с помощью спецподразделения "Эгоз". После завершения процедуры опознания тела представители ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили семье Эльада Кацира об обнаружении его тела.

Мать Эльада, Хана Кацир, была освобождена из плена 24 ноября. Отец, Авраам, был убит 7 октября во время нападения террористов на кибуц Нир-Оз. Террористы "Исламского джихада" дважды, в декабре и январе, в рамках психологического террора публиковали видео с Эльадом Кациром. Из этого видео было неясно, когда именно оно было снято.

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