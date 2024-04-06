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Израиль

ЦАХАЛ минимизировал действия в Иудее и Самарии в ночь Аль-Кадр

время публикации: 06 апреля 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 06:33
ЦАХАЛ минимизировал действия в Иудее и Самарии в ночь Аль-Кадр
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 апреля действовали в деревне Байт-Уммар, к северу от Хеврона. Других сообщений об операциях в Иудее и Самарии ночью не поступало.

Судя по имеющимся данным, командование ЦАХАЛа минимизировала действия в Иудее и Самарии в ночь Аль-Кадр (священная для мусульман ночь после завершения четвертой пятницы Рамадана). Возможно, это было сделано по согласованию с палестинской администрацией.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 апреля.

Происходили столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме. Жители лагеря беженцев Шуафат, на севере Иерусалима, обстреливали пограничников петардами и фейерверками.

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