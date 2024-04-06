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Израиль

В Старом городе Иерусалима предотвращен теракт

время публикации: 06 апреля 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 17:24
В Старом городе Иерусалима предотвращен теракт
Пресс-служба полиции Израиля

В субботу, 6 апреля, около полудня, в Старом городе Иерусалима, бойцы пограничной полиции (МАГАВ), находившиеся в районе Шхемских ворот, обратили внимание на арабского юношу, поведение которого показалось им подозрительным. Он был задержан и доставлен для допроса в отделение полиции "Шалем".

Во время допроса и обыска задержанного при нем был найден большой нож, скотчем приклеенный к телу. Была установлена личность подозреваемого – это 17-летний житель Палестинской автономии, находящийся на территории Израиля нелегально.

Допрос укрепил подозрения следователей в том, что юноша намеревался осуществить теракт. В его аккаунте в одной из соцсетей была найдена недавняя запись следующего содержания: "Главное окончить свою жизнь с чувством удовлетворения, а большего удовлетворения, чем в раю, нет". Расследование продолжается.

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