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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из который был обстрелян Ашкелон

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 06 апреля 2025 г., 23:42 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 23:46
ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из который был обстрелян Ашкелон
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с беспилотника ВВС ЦАХАЛа нанесен удар по ракетной установке, из которой была обстреляна территория Израиля.

"ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы гражданам Израиля", – говорится в сообщении.

После ракетного обстрела министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о нанесении "мощного удара по ХАМАСу" и расширении наземной операции в секторе Газы. Это решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

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