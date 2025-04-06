ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из который был обстрелян Ашкелон

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с беспилотника ВВС ЦАХАЛа нанесен удар по ракетной установке, из которой была обстреляна территория Израиля.

"ЦАХАЛ продолжит действовать с целью устранения любой угрозы гражданам Израиля", – говорится в сообщении.

После ракетного обстрела министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о нанесении "мощного удара по ХАМАСу" и расширении наземной операции в секторе Газы. Это решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.