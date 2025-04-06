После ракетного обстрела ЦАХАЛу отдан приказ расширить наземную операцию в Газе

После ракетного обстрела израильской территории премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с министром обороны Исраэлем Кацем и отдал указание ответить на обстрел, он также одобрил расширение операции в Газе.

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что он отдал ЦАХАЛу приказ "о нанесении мощного удара по ХАМАСу" и расширении наземной операции в Газе. "Боевики ХАМАСа заплатят самую высокую цену. Мы не потерпим ракетных обстрелов израильской территории", – заявил он.

Одновременно с этим глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей лагеря Дир Аль-Балах, призвав их эвакуироваться на юг сектора.