"Аль-Хадат": США передали Израилю еще одну батарею THAAD

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщил, что США передали Израилю еще одну батарею THAAD. Первая такая система ПРО была передана американцами Израилю в октябре 2024 года.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" – для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря высокой кинетической энергии аппаратного блока комплекс THAAD более эффективен против различных высокоскоростных воздушных тел, чем ЗРК "Patriot".

В Израиле такие системы могут применяться для перехвата баллистических ракет, запускаемых из Ирана или Йемена.