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Израиль

Ремонтные работы около Ашдода, есть ограничения для движения транспорта

Транспорт
Ашдод
время публикации: 06 апреля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 10:58
В связи с проведением работ 8-9 апреля в ночное время движение по съездному пандусу с шоссе №42 на шоссе №41 в восточном направлении будет закрыто.
"Нетивей Исраэль"
В связи с проведением работ 8-9 апреля в ночное время движение по съездному пандусу с шоссе №42 на шоссе №41 в восточном направлении будет закрыто.
"Нетивей Исраэль"

Компания "Нетивей Исраэль" сообщает, что в связи с проведением работ по асфальтированию пандуса на съезде с шоссе №42, в период с понедельника по среду, 8-9 апреля 2025 года, с 23:55 до 05:00 утра следующего дня, движение по съездному пандусу с шоссе №42 на шоссе №41 в восточном направлении будет закрыто. Проезд в сторону Иерусалима/Беэр-Шевы будет невозможен.

Обратите внимание: возможны заторы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в воскресенье и понедельник, 6-7 апреля 2025 года, с 22:00 до 05:00 утра, будут проводиться работы по укладке асфальта в рамках проекта по добавлению полосы для большегрузных автомобилей на шоссе №4. В связи с этим съезды на шоссе №4 в южном направлении на развязке Ашдод-Север будут закрыты для движения. Водителям предлагается альтернативный маршрут: выезд в северном направлении с последующим движением до следующей развязки (Явне-Юг), разворот на развязке и движение в южном направлении (Ашдод).

Компания "Нетивей Исраэль" приносит извинения за временные неудобства, благодарит за терпение и желает приятной и безопасной поездки, передает пресс-служба муниципалитета Ашдода.

Израиль
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