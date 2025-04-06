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Израиль

Ветерану и участнику протестов предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия

Полиция
Прокуратура
Акции протеста
время публикации: 06 апреля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 10:39
Ветерану и участнику протестов предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье, 6 апреля, прокуратурой подано обвинительное заключение против Эяля Яфе (указан возраст 72 года, хотя ранее полиция сообщала, что ему 73 года) – активиста протестной группы ветеранов войны Судного дня.

Он был задержан ранее по подозрению в совершении непристойных действий в отношении сотрудницы пограничной полиции и незаконном хранении оружия.

Эяль Яфе, проживающий в Ган-Нере, обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов – автомата Калашникова, пистолета-пулемета, светошумовой гранаты и гранаты со слезоточивым газом, а также 12 патронов и других боеприпасов.

Суд рассмотрит возможность освобождения обвиняемого под домашний арест при условии гарантий, внесения залога и сдачи оружия, которое обвиняемый хранит по лицензии.

Судя по сообщению прокуратуры, Эялю Яфе не будет предъявлено обвинение в совершении непристойных действий в отношении сотрудницы пограничной полиции. Именно по подозрению в этих действиях он был задержан первоначально.

Израиль
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