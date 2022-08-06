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    В Израиле

    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: второй день. Хронология

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    Антитеррористическая операция
    AP Photo/Fatima Shbair

    В субботу, 6 августа, Армия обороны Израиля продолжила антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר").

    В первый день операции ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы. Был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" в Газе, члена военного совета "Исламского джихада". По данным минздрава Газы, в общей сложности в результате ударов ЦАХАЛа во целям в секторе Газы были убиты не менее десяти человек, 75 получили ранения. В Газе заявляют, что большинство пострадавших – мирные жители. В ЦАХАЛе подчеркивают, что удары наносились по штабам и объектам террористов, заявляется о ликвидации боевиков и их лидеров.

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    В течение первого дня операции из сектора Газы по территории Израиля было выпущено более 80 ракет. Не менее 33 из них, летевших на населенные пункты, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

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    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что 5 августа, в первый день антитеррористической операции "На заре", во время ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы пострадали пять человек. Убитых или раненых нет. Четыре человека получили легкие травмы по дороге в убежища, одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Сообщается о пострадавших в Сдероте, Ашкелоне, Ашдоде и Кирьят-Гате.

    Второй день операции "На заре". Хронология

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    00:00. Сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах были слышны в Сдероте, а также в поселках, расположенных к северу и востоку от границы с сектором Газы. После сигналы "Цева адом" были слышны в промзоне в юге от Ашкелона и на КПП "Керем Шалом". Поступают данные о падении ракет. Сведений о пострадавших не поступало.

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    01:00. Были слышны взрывы в районах Ницаним и Хоф Ашкелон.

    ЦАХАЛ уведомил о нанесении ударов по объекту в секторе Газы, на котором производили материалы, используемые для изготовления ракет. Также был нанесен удар по предприятию, на котором изготавливались минометные снаряды.

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    После 1.50 ночи 6 августа ЦАХАЛ уведомил о нанесении ударов нескольким ракетным установкам боевиков "Исламского джихада" в северной части сектора Газы. Зафиксировано точное поражение целей.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Августа 2022
    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе: первый день. Хронология
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