Юрсоветница правительства: "Правительство принимает решения, нарушая закон и порядок"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила премьер-министру Биньямину Нетаниягу жесткое письмо, в котором она указывает, что в течение уже продолжительного времени важные правительственные решения принимаются в нарушение предписанных законом рабочих процедур, что наносит вред гражданам страны и важнейшим государственным институтам.

Она подчеркивает, что правительство принимает решения без положенной подготовки профессиональных отделов задействованных в этих решениях министерств и ведомств, что не позволяет ни специалистам министерств, ни самим министрам выполнять свои обязанности в соответствии с законом и предписанными уставом правилами.

Баарав-Миара указывает, что при принятии решений правительство зачастую руководствуется "профессиональной оценкой" тех, кто не имеет соответствующих полномочий, квалификации и экспертного статуса. Последние решения в отношении призыва ультрарелигиозной молодежи в армию она называет беспрецедентно неверными, принятыми вразрез с законом, с постановлениями Высшего суда справедливости, с оценкой и рекомендацией юридической советницы правительства.

Еще одним "возмутительным примером" она называет письмо секретаря правительства от 31.07.2024, в котором приводится правовая оценка, имеющая крайне серьезные последствия в сфере безопасности – и при этом сам факт вынесения такой оценки является грубым превышением своих полномочий секретарем правительства.

"Чтобы избежать дополнительных просчетов, необходимо немедленно вернуться к положенной процедуре: нельзя полагаться на правовую оценку частного лица или советника правительства для вынесения важных правительственных решений, – пишет Баарав-Миара в своем письме. – Они не имеют полномочий определять юридические ограничения для исполнительной власти, и не имеют полномочий оценивать, действует ли исполнительная власть в соответствии с законом".

В своем письме юридическая советница правительства указывает, что ее замечания относятся к решениям правительства, министров, министерской комиссии по вопросам национальной безопасности и других министерских комиссий. Она требует от главы правительства обеспечить, чтобы секретарь правительства действовал исключительно в рамках своих полномочий и в рамках своей компетенции.

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