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Израиль

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ряда районов Хан-Юниса

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:44
ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ряда районов Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи днем 6 августа опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из района Ан-Насер в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Предупреждение относится к жителям квартала 110 и восточной части квартала 89, включая тех, кто проживает в палатках. Им настоятельно рекомендовано эвакуироваться в район Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Приказ об эвакуации не распространяется на больницу "Насер".

Это предупреждение было опубликовано на фоне ожидания расширения военной операции в Газе. Обсуждается возможное окружение города Газа и в дальнейшем оккупация сектора. По сообщениям СМИ, заседание военно-политического кабинета Израиля по данному вопросу состоится 7 августа.

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