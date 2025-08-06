ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ряда районов Хан-Юниса

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи днем 6 августа опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из района Ан-Насер в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Предупреждение относится к жителям квартала 110 и восточной части квартала 89, включая тех, кто проживает в палатках. Им настоятельно рекомендовано эвакуироваться в район Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Приказ об эвакуации не распространяется на больницу "Насер".

Это предупреждение было опубликовано на фоне ожидания расширения военной операции в Газе. Обсуждается возможное окружение города Газа и в дальнейшем оккупация сектора. По сообщениям СМИ, заседание военно-политического кабинета Израиля по данному вопросу состоится 7 августа.